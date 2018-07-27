Программист из Владимира борется с пенсионной реформой автомобильными наклейками

Сегодня, 22:00

Один из жителей города решил устроить акцию против нововведения властей, и намерен вызвать резонанс вокруг проблемы путем бесплатной раздачи стикеров всем желающим.

Программист из Владимира по имени Станислав Дорошин выступает против пенсионной реформы в России. Чтобы выразить это, он придумал необычную акцию. Мужчина создает автомобильные наклейки, на которых в красном круге изображено число 55-60, указывающее на «правильный» пенсионный возраст.

Житель Владимира подчеркивает, что он не относится к какому-либо общественному движению. Его акция является только личным протестом против повышения пенсионного возраста в России. Программист бесплатно раздает свои наклейки через соцсеть «ВКонтакте». Мужчина надеется, что ему удастся привлечь как можно больше граждан, которые поддерживают его акцию, чтобы вызвать резонанс вокруг волнующей россиян проблемы.