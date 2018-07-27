Бренд Genesis обошел Porsche по индексу удовлетворенности‍ клиентов

Сегодня, 15:30

Бренд из Южной Кореи поставил немецкую марку на второе место в престижном рейтинге. Однако среди моделей самой удовлетворительной признан Lincoln Navigator.

В июне нынешнего года бренд Genesis был признан лучшим на авторынке США по версии J.D. Power. Теперь же корейцы возглавили рейтинг потребительских качеств марок и моделей APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout). Им удалось обойти Porsche, и поставить немцев на вторую позицию, хотя в минувшем году они стояли на первом месте в престижном списке.

В рамках рейтинга APEAL был проведен опрос, затронувший 68 000 человек, которые дали оценку своим машинам после 90 пользования ими после покупки. Автомобили оценивались по 77 пунктам.

Максимальной оценкой в APEAL являются 1 000 баллов. Специалисты отметили, что с прошлого года удовлетворенность потребителя транспортом в глобальном выражении показала «плюс» в 10 пунктов (выросла до 820 баллов). Бренд Genesis отличился результатом в 884, опередив Porsche на 1 балл.

Среди моделей лучшей признали кроссовер Lincoln Navigator. Автомобиль набрал 915 баллов. Марка Mitsubishi стала последней в рейтинге, но ее показатель удовлетворенности потребителем вырос за год на рекордные 33 пункта.