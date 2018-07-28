В России в июле «взлетели» цены на самые доступные иномарки

Сегодня, 06:00

Узбекская марка Ravon подняла цены на три модели из четырёх, доступных на российском рынке. Только седан R4 сохранил старый ценник.

Хэтчбек Ravon R2, который остаётся самой доступной машиной с «автоматом», стал дороже на 50 000 рублей. Теперь за такой автомобиль придётся отдать минимум 489 000 рублей, за «топовый» вариант просят 559 000 рублей. На такую сумму в цене прибавил седан Nexia, его можно приобрести за 499 000-599 000 рублей.

Gentra оценивается в 569 000-699 000 рублей, что на 20 000 дороже, чем раньше. R4 по-прежнему продаётся за 529 000-659 000 рублей. Эксперты ещё в мае предупреждали о возможности подорожания Ravon. Изменение ценников связано с колебаниями курсов валют Узбекистана и РФ, а также ростом ставок утильсбора в России.

Предположительно нынешнее изменение цен не последнее. Отметим, что ценники для всех экспортных рынков не отличаются, поэтому рост наблюдается не только в России, но и в Казахстане и других странах.