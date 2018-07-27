Subaru к 2020 году представит собственный беспилотный автомобиль

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Уже сейчас японцы располагают прототипом, испытания которого проводятся на острове Хоккайдо. Автомобиль получит камеру, радары и систему EyeSight, которая будет усовершенствована.

Subaru Corporation работает над системой беспилотного управления автомобилем. Она уже испытывается на полигоне, построенном на острове Хоккайдо. Здесь имитируется многополосная трасса с поворотами.

Первый этап разработки системы беспилотного управления Subaru должен быть завершен к 2020 году: планируется создание недорогого автопилота второго уровня, который сможет управлять машиной на загородных магистралях, однако водителю нужно будет следить за дорогой.

«Глазами» автопилота Subaru станет система EyeSight с цветной стереокамерой. Технология будет дополнена радарами, получит электронные карты и модуль использования сигналов GPS. Японцы намерены улучшить систему EyeSight в силу ее несовершенства. Недавние тесты показали, что она теряет эффективность в ночное время при свете фар. Кроме того, технология плохо контролирует автоматическое торможение, так как не распознает тип дорожного покрытия. После модернизации система сможет лучше ориентироваться в пространстве и предотвращать боковые столкновения.

В Subaru также намерены использовать систему Face Recognition System (FRS). Она сможет запоминать настройки кресел, зеркал и климат-контроля для пяти водителей. Инфракрасная камера и специальные диоды смогут распознавать лица шоферов, и активировать их индивидуальные настройки.