Механик из Бразилии построил бюджетный Lamborghini Aventador на базе Fiat Uno

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Бразильский механик Эдимар Соуза Гуларт создал копию итальянского суперкара Lamborghini Aventador, взяв за основу хэтчбек Fiat Uno. Об этом пишет зарубежный портал IOL News.

Машина, ставшая «донором», сошла с конвейера ещё 16 лет назад, Гуларт приобрёл её два года назад, потратив 31 000 реалов (порядка 524 000 рублей). Переделка автомобиля в копию Lamborghini, а также изготовление нового обвеса заняли у бразильца целый год. Кроме того, он потратил на переделку 10 000 реалов.

В итоге Fiat Uno получил полностью пересмотренный кузов с крупными воздухозаборниками и антикрылом сзади. Кроме того, на кузове разместились шильдики Lamborghini и Aventador. Правда, все доработки носят исключительно косметический характер. Пока Гуларт не переделывал салон Fiat Uno, но собирается поработать и над ним.

Под капотом машины по-прежнему скрывает 1,1-литровый мотор, выдающий 58 «лошадок» при крутящем моменте в 87 Нм. На разгон до 100 км/ч с места Fiat Uno нужно 15 секунд, а его максимальная скорость не превышает 155 км/ч.

Напомним, настоящий суперкара Lamborghini Aventador оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, который генерирует 740 лошадиных сил. Суперкар ускоряется до первой «сотни» всего за 2,9 с, его максимальная скорость – 349 км/ч.