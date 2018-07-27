GM рассекретил интерьер минивэна Chevrolet Orlando нового поколения до премьеры

Сегодня, 10:15

Представители американской марки General Motors опубликовали официальные фотографии нового Chevrolet Orlando. Компания рассекретила салон автомобиля до публичной презентации.

На свежих снимках видно, что новинка обзавелась видоизменённой приборной панелью, доработанным блоком управления климат-контролем, новым многофункциональным рулём, расширенной центральной консолью, «трёхслойной» передней панелью и мультимедийным комплексом с «парящим» сенсорным экраном.

Примечательно, что компания теперь позиционирует трёхрядную модель как внедорожный минивэн. В длину Chevrolet Orlando достигает 4 684 мм, ширина равна 1 807 мм, высота составляет 1 628 мм, а размер колёсной базы – 2 796 мм.

В Китае новинку можно будет приобрести с 1,3-литровым 156-сильным мотором с турбонаддувом, который агрегатируется с 6-ступенчатыми «механикой» или АКПП. При этом автомобиль предложат исключительно в переднеприводном исполнении.

Помимо этого, компания выпустит спортивный вариант Redline с чёрной радиаторной решёткой и красными вставками на зеркалах, кузове и колёсных дисках. Запуск продаж Chevrolet Orlando нового поколения должен состояться будущей осенью.