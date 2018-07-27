Мужчина «сменил пол» чтобы сэкономить на страховке автомобиля

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Молодой парень нашел лазейку в системе страхования машин. Чтобы сэкономить $91 в месяц, он решил «стать женщиной».

23-летний Дэвид из Альберты, Канада, решил застраховать свой новый автомобиль Chevrolet Cruze. Когда парень выяснил, что страховка обойдется в 4500 долларов в год, он пришел в отчаяние, так как для него это было слишком дорого.

Тогда Дэвид спросил у сотрудника страховой компании, во сколько бы обошелся полис, будь он женщиной. Ему ответили, что в таком случае стоимость страхования снизилась бы на 1100 долларов.

«Меня это очень разозлило», - сказал Дэвид. «Поэтому я попросил изменить пол в моем страховом полисе, но мне ответили, что не могут этого сделать». Тогда мужчина решился на необычную хитрость. Чтобы сэкономить $91 в месяц, он решил сменить свой пол на женский в ID-карте.

Дэвид рассказал, что прежде всего ему пришлось «стать женщиной» в свидетельстве о рождении и водительских правах. Для этого он получил от врача специальную справку, в которой было разрешение на изменение пола в документах.

Когда Дэвид получил по почте свои новые «женские» документы, он пошел в страховую компанию и оформил полис по сниженной цене.

«Я мужчина на 100%. Но в законном порядке я женщина. Я «сменил пол» чтобы сэкономить на страховке автомобиля», - рассказал журналистам парень.

Стоит отметить, что в Канаде мужчины до 25 лет чаще попадают в аварии, чем женщины того же возраста, поэтому по закону страховые полисы для них стоят немного дороже.