С конвейера завода Renault в Москве сошел юбилейный 400-тысячный Renault Duster

Сегодня, 09:07

Московский автозавод Renault выпустил юбилейный 400-тысячный Duster. Такой внедорожник производится в России с декабря 2011 года.

С конвейера предприятия Renault в Москве сошёл полноприводный Renault Duster чёрного цвета с 2,0-литровым бензиновым мотором и автоматической трансмиссией, который стал юбилейным. Об этом сообщает пресс-служба российского подразделения французской компании.

Напомним, в июне 2015 года дебютировала обновлённая версия Renault Duster с широкой гаммой мощных и экономичных моторов, а также передовым оснащением. В частности, автомобиль начали оснащать функцией удалённого запуска двигателя.

С мая дилеры Renault в том числе через онлайн-шоурум начали предлагать россиянам Renault Duster Dakar. Данная спецверсия примечательна оригинальными элементами дизайна чёрного цвета. Кроме того, для такого автомобиля доступен особый оттенок кузова – «Оранжевая Аризона».

В октябре 2012 года Renault Duster смог завоевать статус самого популярного в России внедорожника, а также удержать его в следующие четыре года. За шесть лет присутствия на российском рынке модель удостаивалась ряда наград.