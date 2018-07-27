Раритетные «Инвалидка» и «Запорожец» рекламируют автосервис в Воронеже

Сегодня, 08:14

На лужайке в Воронеже были замечены необычные ретро-автомобили. СМЗ С3Д и ЗАЗ-965, которые были популярны во времена СССР, теперь рекламируют автосервис.

На фото можно заметить, что над внешним видом машин поработали. «Инвалидка» и «Запорожец» получили более свежий вид и яркую окраску кузова. По словам владельца автосервиса, скоро на лужайке появится еще один интересный экземпляр – легендарная «Победа».

Стоит отметить, что СМЗ С3Д, также известный как «Инвалидка», встал на конвейер Серпуховского Мотоциклетного Завода в 1970 году и предназначался для людей с ограниченными возможностями. Автомобиль способен развивать скорость в 55 км/ч.

ЗАЗ-965 или «Запорожец» получил в народе прозвище «горбатый» из-за выпуклого кузова. Модель выпускалась на Запорожском автомобильном заводе с 1960 года.