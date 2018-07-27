В РФ продажи автомобилей А-класса за 1 полугодие выросли на 64%

Сегодня, 08:07

По итогам первых шести месяцев 2018 года россияне приобрели 2 600 автомобилей А-класса, это соответствует росту на 64,2% в сравнении с тем же периодом минувшего года. Львиную долю продаж обеспечила модель KIA Picanto.

Как передаёт агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные АЕБ, российские дилеры KIA распродали в первом полугодии 2 100 экземпляров Picanto, что на 74,7% больше, чем годом ранее. «Серебряное» место получил Smart ForTwo, чьи продажи выросли почти вдвое и достигли 425 единиц.

На третьей строчке рейтинга расположился Smart ForFour со 101 реализованным экземпляром (-21,7%). Аналитики подчеркнули, что в данном сегменте авторынка РФ впервые за последние несколько лет был зафиксирован рост.

К концу 2015 на такие автомобили приходилось не более 0,3% против прежних 0,5%. В настоящее время доля не изменилась, хотя маленькие машины стали пользоваться большей популярностью в России. В январе дилеры реализовали всего 198 авто сегмента «А», в июне их продажи достигли 686 единиц.