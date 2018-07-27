Китайцы показали первые «живые» фото кроссовера Zotye T600 нового поколения

Сегодня, 07:21

На страницах китайских СМИ появились первые «живые» снимки серийного кроссовера Zotye T600 2019 без какой-либо маскировки. Публичный дебют автомобиля намечен на осень нынешнего года.

Следующее поколение Zotye T600 в отличие от предшественника утратил сходство со старым Volkswagen Touareg. Китайская новинка может похвастаться пересмотренными головными фарами, «парящей» крышей, иными бамперами, объединённой в моноблок задней оптикой, массивной радиаторной решёткой в новом фирменном стиле бренда.

Кроссовер также получил полностью переработанный салон. В нём появились модернизированная передняя панель, другая консоль, сенсорный блок управления климатической системой, цифровая приборная панель и увеличенный дисплей мультимедийного центра.

Размеры Zotye T600 изменились несущественно: длина – 4 691 мм, ширина – 1 893 мм, высота – 1 696 мм. При этом расстояние между осями колёс составляет 2 807 мм. Моторная гамма модели по-прежнему представлена турбированными агрегатами, которые при рабочем объёме в 1,5 и 1,8 л выдают 162 и 177 лошадиных сил соответственно.

Покупатели новинки смогут выбирать между 5-ступенчатой механической трансмиссией и 6-скоростным роботом. Для кроссовера не предлагается полный привод.