Работник Uber устроил драку на ножах с другим водителем, попав на видео

Сегодня, 19:14

Один из жителей американского города запечатлел «эпичный» бой двух мужчин, который выглядел бы весьма забавно, если бы не жуткая концовка данного действа.

В Бруклине произошла драка двух автомобилистов прямо на дороге. Происшествие запечатлели на видео, которое уже опубликовано в интернете. Пользователи Сети утверждают, что мужчина с ножом работает водителем в сервисе Uber.

Почти весь видеоролик выглядит забавно, ведь мужчины смешно двигаются, машут руками, но ни один удар не достигает цели. Невзирая на нож, которым вооружился таксист, его оппонент ничем не уступал сопернику в действиях. Далее в драку вмешался молодой человек в белой рубашке с черным галстуком. Он попытался утихомирить «бойцов», и ему это удалось, но ненадолго.

Далее таксист на мгновение влез в машину своего оппонента, после чего побежал в свой автомобиль, сел за руль, начал трогаться, однако его соперник решил остановить обидчика. Снова в кадре появляется парень в белой рубашке, пытается оттянуть мужчину от работника сервиса Uber, но тот вцепился в таксиста, который давит на газ, врезается в бок микроавтобуса, и в этот момент между двумя машинами оказывается зажатым обидчик «бойца» с ножом. Мужчину опрокинуло, после чего он упал под колеса автомобиля оппонента, который удаляется из кадра. Чем закончилась эта история, неизвестно, но в соцсетях заверяют, что обошлось без серьёзных последствий.