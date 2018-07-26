Стартовали продажи Honda Fit с тюнинг-пакетом Modulo Style

Сегодня, 20:00

Японский минивэн Honda Fit, оснащённый пакетом доработок Modulo Style, появился в продаже на домашнем авторынке. Цены на такой автомобиль стартуют от 1 890 000 иен (около 1 075 000 рублей).

В отличие от набора дополнений Modulo X тюнинг-пакет Modulo Style предусматривает только изменения в оформлении экстерьера и внутреннего убранства машины, в то время как техническая "начинка" авто остались прежними.

Honda Fit Modulo Style примечателен видоизменённым передним бампером, противотуманными фарами на LED-матрицах и эксклюзивными 15-дюймовыми дисками из легкосплавных материалов. Интерьер дополнили кожаные оплётка руля и сидения, металлические накладки на педали и черная обивка потолка.

Как и прежде, минивэн с новым пакетом может оснащаться 100- и 132-сильными бензиновыми двигателями объёмом 1,3 и 1,5 л соответственно. С моторами сочетаются механическая или бесступенчатая трансмиссии.

Модель с базовым агрегатом предлагается минимум за 1 890 000 иен, а гибридный вариант исполнения Honda Fit Modulo Style оценили уже в 2 257 200 иен, что эквивалентно 1 075 000 и 1 288 000 рублей соответственно.