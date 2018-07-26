«Встреча яжматерей»: Автоледи не поделила дорогу с медведицей в Иркутске

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Под Иркутском автомобилистка сняла на видео медведицу, отдыхавшую со своими детёнышами прямо на дороге. Увидевшие ролик пользователи осудили женщину за легкомыслие, так как с ней в машине ехал ребёнок.

В одном из популярных Instagram-пабликов для иркутских автомобилистов появилась видеозапись, на которой автоледи встретила на дороге медведицу с медвежатами. Испугавшись машины, дикие животные убежали на обочину, где остановились. В этот момент женщина стала прогонять зверей в лес «ловить рыбу», а затем вовсе посигналила.

Комментаторов шокировало бесстрашное поведение автомобилистки, которую назвали «отчаянной домохозяйкой».

«Вот если бы косолапая мамаша рванула к машине, а не в лес!», «Ну она могла бы испугаться сигнала и вскрыть машину, как консервную банку», «Повезло людишкам в машине, что медведица не кипишнула. А то мало бы не показалось», – написали жители Ижевска в комментариях.

Также женщину осудили за «отсутствие материнских инстинктов», ведь, судя по голосам за кадром, с ней ехал ребёнок, который даже просил свою мать оставить медведей в покое.

«Тот момент, когда дети оказались умнее мамы», – заключил один из комментаторов.