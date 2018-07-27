Пикап Toyota Hilux обзавёлся новой спецверсией для России Exclusive

Сегодня, 05:00

В России стартовал приём предзаказов на новую модификацию пикапа Toyota Hilux, получившую имя Exclusive. Такой автомобиль обойдётся минимум в 2 699 000 рублей, передаёт пресс-служба российского офиса компании.

Особый пикап получил под капот 2,8-литровый дизельный турбомотор, способный развивать 177 лошадиных сил. С ним в паре работает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, тип привода – полный.

Внешне новая Toyota Hilux Exсlusive отличается пересмотренной радиаторной решёткой, модернизированным бампером, обновлённой подножкой заднего бампера и 18-дюймовыми легкосплавными дисками эксклюзивного дизайна. Салон автомобиля оформлен в черном цвете, в нём также появились перфорация, оригинальная панель приборов, вставки из хрома и Piano black на руле, дверных панелях, центральной консоли и селекторе КПП.

Также в оригинальном дизайне выполнен ключ зажигания с функцией Smart Entry & Start. Спецсерия Exсlusive присоединится к трём комплектациям, в которых Toyota Hilux предлагается в России.