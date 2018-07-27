Июньские продажи Volvo в России выросли на 11%

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Самой продаваемой моделью шведского автопроизводителя в стране остается кроссовер ХС60.

В июне нынешнего года дилеры Volvo продали в России 888 транспортных средств. Положительная динамика данного показателя в годовом сравнении составила 11,1%.

За январь-июнь жители России приобрели 3 132 автомобиля марки Volvo, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Самой продаваемой модель шведской марки в РФ остается кроссовер ХС60. Июньские продажи этого вседорожника в РФ составили 316 экземпляров. Напомним, в январе в стране появилось второе поколение ХС60.

Вторым по продажам в России стал кроссовер Volvo ХС90 с результатом в 252 реализованных единицы с «минусом» в 24,1%. Июньский результат модели V90 Cross Country в РФ составил 100 экземпляров с «плюсом» в 35,1%.

Месяц назад на российском рынке появился компакт-кросс Volvo ХС40. В сентябре до отечественного рынка доберется 400-сильный гибридный вседорожник ХС90 T8.