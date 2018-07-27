Ford Ranger Raptor лишился бензинового двигателя

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Представители марки Ford сообщают, что для компактного пикапа Ranger Raptor перестанет быть доступен бензиновый мотор V6, поскольку большинство автолюбителей предпочитают дизельный аналог.

В ходе недавнего интервью для иностранных изданий вице-президент американской компании Тревор Уортингтон заявил, что Ford Ranger Raptor ожидают некоторые перемены. На вопрос журналистов о том, будет ли пикап доступен с бензиновым V6, он ответил отрицательно.

По словам господина Уортингтона, эта модель предлагает на 200 авторынка и на 99% из них гораздо большей популярностью пользуются дизельный версии. Сегодня Ranger Raptor также доступен с 2,4-литровым 211-сильным «дизелем», и большинству любителей пикапов достаточно такой отдачи.

В связи с этим Ford Ranger Raptor может лишиться и V-образного 6-цилиндрового дизельного агрегата объёмом 3,0 л, поскольку он недостаточно экономичный. Напомним, что ранее эта модель предлагалась с 2,7-литровым мотором V6 линейки EcoBoost.