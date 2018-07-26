Прибыль «АвтоВАЗ» в I полугодии по МСФО составила 3,1 млрд рублей

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Убытки российской машиностроительной компании за январь-июнь минувшего года составили 4,41 млрд рублей. В нынешнем году правильная стратегия развития помогла производителю выйти в «плюс».

«АвтоВАЗ» сообщил, что по итогам I полугодия добился прибыли в 3,1 млрд рублей. Напомним, в прошлом году за январь-июнь производитель отчитался об убытках в 4,41 млрд рублей. Также стало известно, что доля марки LADA на отечественном авторынке составляет 20%.

Кроме того, «АвтоВАЗ» отчитался о повышении операционной маржи в первом полугодии до 7,» млрд рублей. В январе-июне прошлого года этот показатель был почти нулевым.

Специалисты пока не дают уверенных прогнозов по поводу показателей компании «АвтоВАЗ» за второе полугодие нынешнего года. По словам экспертов, на работе производителя могут сказаться неясные перспективы развития макроэкономической обстановки.

«Плюс» компании «АвтоВАЗ» прокомментировал Ив Каракатзанис, новый глава предприятия. По его словам, положительные финансовые результаты производителя говорят об эффективности его нынешней стратегии развития.