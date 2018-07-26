В Ростовской области пьяного водителя задержали со стрельбой

Сегодня, 22:00

Госавтоинспекция сообщила о задержании на трассе «Дон» 23-летнего водителя, который управлял автомобилем пьяным и остановился только, когда полицейские открыли огонь. Теперь молодого человека могут лишить прав.

В УГИБДД МВД РФ по Росковской области уточнили, что на 184-м км автодороги М-4 «Дон» сотрудники ДПС увидели подозрительный ВАЗ-21093. Водитель «девятки» ехал с выключенными фарами и не реагировал на требование остановиться.

Началось преследование, во время которого автомобилист несколько раз выскочил на встречную полосу и едва не устроил ДТП. Полицейские предупредили его по громкоговорящей установке, что собираются стрелять. Однако водитель не снизил скорость, он остановился только после предупредительного выстрела в воздух.

Следующие 15 суток задержанный житель Аксайского района за неповиновение полиции проведёт в изоляторе. После этого его могут оштрафовать и лишить прав за пьяное вождение.