В Самаре автоледи на Hyundai сбила 7-летнего мальчика

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Ребенок оказался под колесами иномарки, когда перебегал дворовой проезд. Пострадавший получил травмы, но обошлось без тяжелых увечий.

В областном ГИБДД рассказали, что вечером 25 июля 27-летняя автоледи на своем Hyundai Getz ехала по дворовому проезду в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары. Напротив дома №16 в квартале №2 под колеса иномарки угодил 7-летний мальчик.

Обстоятельства дорожного происшествия не озвучиваются. Травмированный мальчик получил медицинскую помощь. Ему назначено амбулаторное лечение. Стражи порядка инициировали проверку по факту ДТП.