«Собаки-механики» разобрали иномарку в Красноярске

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По неясным причинам животные изуродовали автомобиль, припаркованный во дворе дома на улице Кутузова 74.

На странице «ДТП/ЧП [КРАСНОЯРСК]» в соцсети Instagram появился видеоролик, сделанный жителями города на улице Кутузова 74. Здесь на парковке одного из домов ранним утром собаки изуродовали иномарку.

Уточним, что в кадре запечатлена Toyota Corolla. «Собаки-механики» почти оторвали бампер иномарки, и вырвали передние колесные арки машины. Что стало причиной такого поведения животных, непонятно. Девушка, которая снимала видеоролик, сказала в кадре, что собак отпугивали, но они все равно вернулись к автомобилю.

Пользователи интернета неоднозначно отреагировали на видеоролик. Один из них написал в комментариях под сюжетом: «А потом зоозащитники ноют, когда собак стреляют... теперь кто будет за это отвечать и платить? Серый шарик с соседнего гаража?». По мнению некоторых пользователей, в автомобиле пряталась кошка, и собаки решили достать ее. Один из горожан утверждает, что после инцидента из-под машины выбежала крыса. Другой пользователь призвал покормить собак, чтобы они на машины не нападали.