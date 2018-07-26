В Москве хотят создать каршеринг для инвалидов

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В Москве может появиться услуга каршеринга для маломобильных людей. Власти столицы не исключают такой возможности при наличии спроса.

В ходе выступления на Международном экспертном совете по транспортным вопросам Дмитрий Пронин, замруководителя департамента транспорта Москвы, отметил, что в случае возникновения спроса операторы каршеринга могут создать специальный парк транспортных средств, которыми без проблем сможет воспользоваться водитель с ограниченными физическими возможностями.

Господин Пронин также добавил, что в настоящее время услуги каршеринга москвичам предоставляют 15 фирм, во владении которых суммарно насчитывается 10 000 автомобилей. Клиентам предлагается выбор из 30 разных моделей. Впервые каршеринг был запущен в столице в 2015 году, с тех пор было совершено свыше 14 млн поездок на взятых в аренду машинах.

Автопарк московского каршеринга на 85% состоит из машин российской сборки. Согласно статистике, 85% пользователей услуги мужчины. Чаще других автомобили арендуют люди, состоящие в браке (59%) и имеющие высшее образование (68%).

Напомним, эксперты "Лаборатории Касперского" выяснили, что безопасность мобильных приложений операторов каршеринга оставляет желать лучшего. Из-за некоторых уязвимостей хакеры могут не только получить доступ к персональным данным клиента, но и угнать авто.