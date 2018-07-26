Mercedes-Benz показал самый компактный и дешевый седан

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Немцы показали новую «пятидверку», в которой аналоговые приборы уступили место жк-дисплею, а силовая установка автомобиля способна экономить горючее за счет отключения цилиндров.

Daimler показал в интернете новый седан Mercedes-Benz A-Class. На европейском рынке «пятидверка» должна появиться до конца года. Автомобиль станет самым дешевым и компактным седаном немецкого производителя. Презентация машины запланирована на октябрь в Париже. Новинка рассматривается как рыночный соперник Audi A3.

О ценнике на новый седан Mercedes-Benz A-Class пока ничего не говорится. Выпуск автомобиля уже начался, новинка стала на конвейер предприятия в Раштатте (Германия). Кроме того, сборка машины налажена в Агуаскальентесе (Мексика).

Седан Mercedes-Benz A-Class похож на хэтчбек линейки. Новинка оснащена активными радиаторными «жалюзи». Они автоматически открываются в случае необходимости, чтобы более эффективно охлаждать силовую установку.

Для нового Mercedes-Benz A-Class предусмотрена новая мультимедийная установка User Experience (MBUX). Во всех версиях для седана предусмотрен цифровой кокпит вместо аналоговой панели приборов.

Седан Mercedes-Benz A-Class оснащается мотором 1.3, разработанным Daimler совместно с Renault. При малых нагрузках он деактивирует половину цилиндров. Мощность агрегата составляет 163 л.с. Также новинка получит дизельную установку 1.5 отдачей 116 л.с. Для всех моторов предусмотрены 7-РКПП и 6-МКПП.