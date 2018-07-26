Road Rover станет первым электрокаром марки Land Rover

Сегодня, 12:09

Британские машиностроители запатентовали новое название, под которым будет выпускаться новая «зеленая» модель. Автомобиль покажут в конце следующего года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Группа Jaguar Land Rover зарегистрировала название Road Rover. Портал Autocar утверждает, что британцы наделят этим именем своей первый электрокар. Официальных данных по этому поводу пока нет. Ранее предполагалось, что название Road Rover получит целая линейка автомобилей британского автогиганта.

По данным Autocar, презентация электрокара Road Rover состоится до 2020 года. Вероятно, его покажут в конце следующего года в Лос-Анджелесе. Автомобиль рассматривается экспертами как конкурент Mercedes-Benz S-Class в плане роскоши. Первыми рынками для британской новинки могут стать США и Китай. Специалисты полагают, что машина будет продаваться немного более чем за 100 000 евро.

Road Rover проектируется параллельно с седаном XJ нового поколения. Обе машины строятся на алюминиевом шасси. Кроме того, новинки получат силовые установки, состоящие из двух моторов, вращающих обе оси. Согласно слухам, запас хода автомобилей составит 480 км, а до «сотни» они смогут разгоняться за 5,5 с.

Британцы не отстают от современных трендов авторынка, а потому пообещали электрифицировать или сделать гибридными все новые модели группы Jaguar Land Rover. Реализация такой программы должна начаться к 2020 году. Ранее Jaguar получил первый в своей истории электрокар I-Pace. Кроссовер получил полный привод, обеспечиваемый двумя моторами, вращающими обе оси.