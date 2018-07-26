Стоимость бензина в России в июне превысила 41 рубль

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В прошлом месяце эксперты продолжали фиксировать повышение цен на горючее. В июле же специалисты отмечают незначительное удешевление топлива.

Росстат проинформировал, что в России по итогам июня стоимость бензина превысила 41 рубль. Рост цен на топлива в сравнении с майскими цифрами достиг почти 3,5%.

В сообщении регулятора говорится, что в июне средний ценник на бензин по России составил 43 рубля 49 копеек. ДТ продавалось по 44 рубля 54 копейки. Самые высокие ценники на горючее по итогам прошлого месяца в РФ зафиксированы на Дальнем Востоке, а также в Центральном, Южном, Северо-Западном и Северо-Кавказском округах.

Также Росстат сообщает, что в России за 17-23 июля на 0,1% подешевел бензин. Ценник дизельного топлива в РФ остается практически неизменным. Также регулятор напомним, что показатель инфляции с начала текущего месяца составил 0,4%. За прошедшее время нынешнего года инфляция достигла 2,5%.