Железнодорожную часть Крымского моста построят раньше времени

Сегодня, 11:50

В Минтрансе РФ сообщили, что новый путепровод строится с опережением графика. Это значит, что движение поездов на транспортном переходе может быть запущено ранее намеченных сроков.

На Керченском мосту продолжаются строительные работы и, накануне сообщалось, что на путепроводе началась укладка рельс. Теперь же в Минтрансе РФ сообщили, что железнодорожная часть транспортного перехода строится с опережением графика, а значит, поезда пойдут по переправе раньше, чем ожидалось.

По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, судя по строительной готовности инфраструктуры Крымского моста, уже осенью следующего года будут закончены главные работы по строительству его ж/д-части.

Как только путепровод приблизится к 100-процентной готовности, специалисты «Крымской железной дороги» займутся подготовкой к запуску ж/д-сообщения по транспортному переходу. На данный момент сообщается о 80-процентной готовности.