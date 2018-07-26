Замена масла на Bugatti Veyron обходится в 30 российских зарплат

Сегодня, 10:49

Для владельцев Bugatti Veyron с ценником от 2 000 000 долларов простая процедура по замене масляных фильтров предлагается «всего лишь» за 21 000 долларов (порядка 1 300 000 рублей).

Американец Хьюстон Крост, владеющей станцией техобслуживания Royalty Exotic Cars и суперкаром Bugatti Veyron, решил самостоятельно заменить фильтры и масло в своём автомобиле, когда узнал, сколько это будет стоить у «официалов». Так, услуга в пересчёте обойдётся приблизительно в 1 300 000 рублей, что равно 30 заработным платам среднестатистического россиянина, получающего 43 550 рублей в месяц.

Американского бизнесмена возмутили такие расценки, он поручил заняться заменой масла собственным механикам. Отметим, что обычно автолюбители самостоятельно выполняют эту процедуру, однако в случае с Bugatti Veyron всё оказалось сложнее.

Бригаде господина Кроста пришлось практически полностью разбирать автомобиль, чтобы поменять масляные фильтры. Механики открутили 16 сливных пробок, чтобы слить старое масло. Всё происходящее бизнесмен записал на видео.

Напомним, Bugatti Veyron оснащается 8,0-литровым 16-цилиндровым турбомотором, мощность которого достигает 1 001 сил. Примечательно, что в версии Grand Sport Vitesse этот агрегат был форсирован до 1 200 л. с.