В Удмуртии отремонтировали участок дороги «Завьялово – Гольяны».

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В Удмуртии завершился ремонт 5-километрового участка автодороги «Завьялово – Гольяны». Об этом пишут местные издания со ссылкой на представителей дорожного предприятия «Ижевское».

Ремонтные работы проходили с 16-го по 21-й километр трассы «Завьялово – Гольяны». Средства на них были выделены в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Главными целями данного проекта являются сокращения числа мест концентрации ДТП, приведение проезжих частей в состояние, соответствующее нормативным требованиям, а также устранение перегрузки дорожной сети.

Помимо того, что на указанном участке уложили асфальт, дорожные рабочие облагородили остановки, съезды с дороги, а также усилили обочины при помощи смеси асфальтобетонной крошки и щебня.

Стоит отметить, что проведённые в регионе опросы показали, что качество ремонта дорог, проводимого по указанной программе, устраивает 47,7% жителей Ижевской области. В данном опросе приняли участие 2 900 местных жителей.