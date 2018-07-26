Воронежцы наказали водителя LADA за любовь к "аварийке"

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Воронежские водители наказали автомобилиста, бросившего свою машину посреди дороги с включенным аварийным сигналом. Автомобиль остался с проколотыми колёсами.

В сеть попал снимок LADA, перегородившей проезд в одном из воронежских дворов, с работающими «аварийками» и спущенными колёсами. Пользователи предположили, что золотники пропали именно из-за того, как автовладелец припарковался.

«Ох уж эта аварийка на все случаи жизни», – написал автор фотографии.

Однако некоторые комментаторы встали на защиту владельца LADA, поскольку он мог бросить машину посреди дороги из-за неотложных обстоятельств, а не из-за того, что является автохамом.

Как написал один из воронежцев, водитель мог подъехать, к примеру, чтобы отвезти ребёнка в больницу, а «добросовестные люди» выкрутили золотники.

Отметим, что жители столицы Черноземья нередко наказывают водителей, которые паркуются по-хамски. Чаще всего на капоте такого автомобиля оставляют пакет с мусором.