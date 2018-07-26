Петербургский завод Toyota уходит на летние каникулы до 13 августа

Сегодня, 08:37

Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 26 июля, приостановил выпуск машин из-за ухода работников в плановый отпуск. Корпоративные каникулы завершатся 13 августа.

В пресс-центре предприятия отмечают, что в ходе коллективного отпуска будут проведены ремонтные работы, которые коснутся как оборудования, так и самого здания. Завод вернётся к работе в стандартном режиме (две смены, пять дней в неделю).

За первую половину нынешнего года петербургское предприятие Toyota выпустило 33 271 машину, что соответствует прошлогоднему результату. Так, с конвейера сошло 16 635 седанов Camry и 16 633 кроссовера RAV4.

Самым популярным автомобилем японской марки в России по итогам шести месяцев 2018 года остаётся Toyota Camry, выбор на которой остановили 13 884 человека, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Второе место занимает Toyota RAV4 с продажами в 13 423 авто (-16,2%).

Помимо этого, в Беларусь и Казахстан было поставлено 3 600 машин Toyota российской сборки, что на 20% лучше показателя годичной давности. Напомним, что в конце мая на заводе началось производство восьмой генерации Toyota Camry.