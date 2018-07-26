На продажу выставлен Ferrari Enzo, принадлежавший Шумахеру

Сегодня, 09:51

В сети появилась информация, что суперкар Ferrari Enzo, которым владел известный гонщик Михаэль Шумахер снова выставили на продажу. Сообщается, что пробег уникального автомобиля составляет 8 363км.

Впервые автомобиль попытались продать после трагедии, которая случилась в 2013 году с Михаэлем Шумахером на горнолыжном курорте. Тогда за Ferrari Enzo просили 1 000 000 евро. Нынешняя цена пока держится в секрете.

Салон суперкара Ferrari Enzo окрашен в красный цвет Rosso Scuderia, такой оттенок получили и тормозные суппорты. Автомобиль оборудован электрическими подъемниками стекол и премиальной аудиосистемой Bose. Тот факт, что суперкаром владел Шумахер можно подтвердить инициалами, которые вышиты на сиденьях. Капот суперкара испещрен автографами знаменитых личностей, среди которых фигурирует подпись главы команды Луки ди Монтедземоло.

Данную модель назвали в честь создателя Ferrari, а выпускалась машина с 2002 по 2004 год. Общее количество выпущенных авто составило 399 единиц. Подкапотное пространство легендарного суперкара занимает 12-цилиндровый 6-литровый 660-сильный агрегат. С помощью него суперкар разгоняется до первой «сотни» за 3,6 секунд при максимальной скорости в 350 км/ч.