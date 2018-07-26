В Петербурге задешево продается Mercedes Боярского

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Родственник знаменитого российского актера некоторое время назад перекупил у него немецкую машину, с которой теперь готов расстаться за относительно невысокую цену. Объявление о продаже транспортного средства накануне появилось на сайте «Юла».

Онлайн-сервис «Юла» пополнился объявлением, предлагающим Mercedes-Benz S-Class 1986 года, принадлежавший актеру Михаилу Боярскому. Стоимость автомобиля составляет 400 000 рублей. Такой ценник относительно невысок для машины, если брать в счет личность ее предыдущего владельца.

Теперешний владелец автомобиля приходится родственником Михаилу Боярскому. Известно, что актер не является первым хозяином машины. Продавец утверждает, что первым покупателем транспортного средства стал японский консул, который приобрел его по спецзаказу. Информация о том, что ранее машиной владел Михаил Боярский, подтверждается данными из ее ПТС. Родственник актера стал владельцем продаваемого Mercedes-Benz S-Class в 2001 году.

«Мерседес» Боярского имеет оригинальную покраску кузова, а перекраске подвергались только его бамперы. Пробег транспортного средства составляет 270 000 километров. Недавно двигатель автомобиля претерпел капремонт. Продавец утверждает, что агрегат делался с использованием исключительно оригинальных запчастей. Уточним, что заднеприводный седан оснащен 2,6-литровым агрегатом тягой 159 л.с., сочетающимся с МКПП.