Hyundai зарегистрирует в Европе торговую марку Styx

Сегодня, 04:00

Корейская автомобилестроительная компания Hyundai подала заявку на регистрацию новой торговой марки в Европейское агентство интеллектуальной собственности. Об этом сообщают журналисты иностранных специализированных изданий.

Следует отметить, что имя STYX никак не связано с автомобилями южнокорейского бренда. Так называлась одна американская группа, исполняющая прогрессивный рок и образовавшаяся в 1970-х годах.

В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, для чего Hyundai подала заявку на регистрацию такого наименования. Но инсайдеры сообщили, что имя STYX может быть связано с автомобильными запчастями и услугами. Таким образом можно предположить, что Hyundai планирует открыть единый сервисный центр в Европе.

На сегодняшний день инженеры спортивного подразделения Hyundai N работают над одним таинственным автомобилем, который по данным зарубежных журналистов может быть 2-местной моделью со средним расположением двигателя. Предполагается также, что под маркой STYX могут выпускать суперкары для европейских автолюбителей. Еще пока нет данных о том, выйдет ли имя STYX за пределы Европы.