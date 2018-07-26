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Ранее сообщалось, что 11 июля в РФ был объявлен предзаказ на новинки. Теперь отечественный офис французской марки сообщает, что у дилеров уже имеются седан и хэтчбек.

В России начались продажи обновленных Renault Logan и Sandero. Обе новинки были доступны по предзаказу в РФ с 11 июля, и теперь они добрались до отечественных шоу-румов. И седан и хэтчбек в начальной сборке Access стоят 544 000 рублей и оснащаются бензиновым агрегатом 1.6 отдачей 82 л.с., сочетающимся с 5-МКПП.

Обновленный седан Renault Logan в России получил версию с агрегатом тягой 102 л.с., комплектующимся 4-АКПП. С такой силовой установкой автомобиль стоит в РФ от 697 990 рублей. Стоимость машины с мотором мощностью 113 л.с. составляет от 667 990 рублей.

Хэтчбек Renault Sandero с обновлением получил для России версию с АКПП стоимостью 709 990 рублей и выше. В сборке с мотором 1.6 тягой 113 л.с. машина стоит от 679 990 рублей. Стоимость максимальной комплектации Drive в РФ составляет 779 990 рублей. В нее входя агрегат 1.6 тягой 102 л.с. и АКПП.

Вероятно, в России найдутся желающие приобрести обновленный кросс-хэтч Renault Sandero Stepway, однако о его появлении в РФ французы пока не говорят.