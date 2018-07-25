«Рвотная афера»: Водители Uber заставляют клиентов платить за «испачканный» салон

Сегодня, 16:56

Клиенты популярного сервиса начали жаловаться на отвратительную аферу. Водители Uber требуют у пассажиров деньги на чистку салона, который якобы оказался испачкан рвотой после поездки.

В американском штате Флорида несколько клиентов сервиса Uber стали жертвами конфузного мошенничества. Пассажирам приходилось платить немалые деньги из-за «испачканного» салона.

Стоит отметить, что по условиям компании Uber, клиент вынужден заплатить за поездку на $80–150 больше, если после него салон автомобиля будет испачкан. Смекалистые водители уже давно придумали, как на этом заработать.

Ранее сообщалось о случаях, когда водители специально разливали напитки или разбрасывали еду в салоне чтобы потом взыскать с клиентов дополнительные деньги на чистку. Однако новый метод мошенничества переходит все границы.

Согласно данным издания El Nuevo Herald, клиенты сервиса Uber во Флориде начали жаловаться на то, что после поездки водители заставляют их платить за «испачканный» салон. Дело в том, что недобросовестные работники прилагали к отчетам поездок фото с якобы загрязненным рвотой салоном.

«Рвотная афера» происходит следующим образом: водитель выбирает клиента, доставляет его до места назначения, а затем сообщают в компанию, что пассажир вырвал в автомобиле. При этом водители предоставляют Uber фейковые фотографии испачканного салона, после чего компания может взыскать с пассажира дополнительные средства за уборку.

«Они делают это уже давно», - рассказала одна из жертв аферы. «Многие люди не проверяют электронную почту или SMS об операциях на кредитных карточках, поэтому водители с легкостью получают деньги».

При этом есть такие, кто жалуются на аферу. Некоторым даже удалось вернуть средства. В полиции Майями заявили, что мошенничество трудно рассматривать как преступление, поскольку жалобы заключаются между пассажирами, компанией и ее водителями.