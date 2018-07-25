Больше 50% автомобилей Hyundai продают в кредит

Сегодня, 22:00

За январь-июнь текущего года доля кредитных автомобилей Hyundai составила 50,5% от совокупного объема продаж бренда. Такой информацией поделились специалисты «АВТОСТАТ».

За указанный период по программам Hyundai Finance россияне приобрели 22 800 машин, что на 23% превышает показатели годичной давности. Доля программ Hyundai Finance составляет 34%. По программе «Старт» удалось сбыть больше 5 000 авто.

12 500 российских граждан стали владельцами автомобилей Hyundai по госпрограммам «Первый» и «Семейный автомобиль». Позже автопроизводитель собирается ввести в действие еще несколько программ, которые призваны обеспечить доступность приобретения автомобилей Hyundai.

За первые полгода российские продажи южнокорейского автопроизводителя составили в 87 035 транспортных средств (+23,3%). Лучше всего продавались седан Hyundai Solaris (33 857 шт., +3,4%) и кроссовер Hyundai Creta (33 224 ед., +37,6%).