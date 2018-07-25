Бывший глава FCA Серджио Маркионне скончался в Цюрихе

Сегодня, 19:00

Серджио Маркионне, бывший глава автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) сегодня скончался в больнице в Цюрихе. Такую информацию распространило агентство Reuters.

Сведения о кончине 66-летнего Маркионне были подтверждены сообщением, обнародованным пресс-центром FCA. 23 июля Маркионне впал в кому из-за осложнений, которые возникли из-за проведенной операции на плече.

Ранее появились сведения, что Серджио Маркионне экстренно освобожден от должности гендиректора FCA в связи с ухудшением здоровья. На его место советом директоров концерна назначен Майк Мэнли.

Серджио Маркионне числился руководителем Fiat с 2004 года, а возглавлять Ferrari начал с 2014 года. Благодаря проведению грамотной политики, Маркионне удалось спасти от банкротства Fiat и Chrysler, объединив их. В итоге FCA стал одним из ведущих автоконцернов мира с прибылью в 3 500 000 000 долларов. Вместе с этим Маркионне руководил отделом CNH Industrial, который выпускает индустриальные авто.