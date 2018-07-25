Представлен новый внедорожник Range Rover для России

Сегодня, 14:40

Британский премиальный бренд Land Rover презентовал свой новый внедорожник Range Rover, который обзавелся несколькими дополнениям. Согласно информации, распространенной пресс-центром компании, внедорожник в августе 2018 года доберется до России.

Сообщается, что новинку оснастили адаптивным круиз-контролем с опцией Stop&Go, наделенной способностью полностью остановить авто при необходимости и автоматически снова начать движение. Кроме того, круиз-контроль работает с помощником рулевого управления, благодаря которому он помогает удерживать внедорожник в занимаемой полосе относительно дорожной разметка или впереди едущей машины. При торможении либо смены полосы система выключается.

Подкапотное пространство нового Range Rover занимает 4,4-литровый дизель SDV8, который работает с 8-секционной АКПП. Помимо всего, Range Rover предлагается в версии P400e, которая является подзаряжаемым гибридом с дальностью хода в 51 км.

Нынешнее поколение Range Rover продемонстрировали в 2017 году на особом мероприятии в Лондоне. Модель впервые получила гибридный вариант с возможностью заряжать аккумуляторные батареи, используя традиционную бытовую электросеть.