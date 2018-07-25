Россиянин заправил «Жигули» кока-колой

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Необычный эксперимент со стареньким ВАЗ-2101 провел новосибирский блогер.

Автор автомобильного блога «Гараж 54» Владислав Барашенков решил «поиздеваться» над очередной машиной. По просьбам подписчиков канала экспериментатор заправил «Жигули» кока-колой вместо тормозной жидкости.

Россиянин рассказал, что множество зрителей блога просили слить тормозную жидкость и заправить автомобиль водой, соляркой и так далее. Однако Барашенков решил пойти дальше и использовал в эксперименте сладкий напиток Coca-Cola. Ему было интересно, как будут функционировать тормоза с газировкой.

Первая попытка не увенчалась успехом: тормоза старенького «Жигуля» не сработали из-за того, что в кока-коле содержится газ. Барашенков объяснил, что если в тормозную систему попадет воздух или газ, она не сможет функционировать.

После этого блогер решил выпустить газ из напитка и повторить эксперимент. Россиянин залил колу без газа вместо тормозной жидкости и завел автомобиль. Затем он сел за руль «Жигуля» и попробовал затормозить, но у него опять ничего не получилось.

Он отметил, что во втором случае тормоза хотя бы пытались заработать, в то время как в эксперименте с газированной колой автомобиль напрочь отказывался останавливаться. Напоследок блогер добавил: «Отсюда можно сделать вывод: кола вместо тормозной жидкости – это утопия».

Стоит отметить, что множество комментаторов под видео посчитали эксперимент неполным и попросили блогера повторить его с использованием растительного масла, средства для мытья посуды, жидкого мыла, бензина и даже водки. При этом они предлагали залить это все не только в тормозную систему, но и в радиатор. Многих пользователей рассмешил такой эксперимент и они попросили продолжать эксперименты с кока-колой.