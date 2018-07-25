Теперь и ЖД: На Крымском мосту началась укладка рельс

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Запуск железнодорожной части нового путепровода запланирован на следующий год. 25 июля стало известно, что дан старт ее строительству.

Информационный центр «Крымский мост» сообщает о начале строительства верхнего строения железнодорожной части путепровода. В сообщении уточняется, что создается бесстыковый путь от Тамани до Керчи. Для транспортного перехода предусмотрена путевая 38-километровая путевая решетка, для которой сформируют основание из 90 000 кубометров щебня. Ж\д-часть путепровода будет контролироваться «Крымской железной дорогой».

По Крымскому мосту будет допустимо движение поездов массой до 7,1 тысячи тонн. К концу следующего года должен состояться запуск ж/д-части Крымского моста. В первый год работы железнодорожная часть транспортного перехода ежедневно сможет принимать пригородные грузовые и пассажирские поезда в количестве 4, 10 и 15 составов соответственно.

Крымский мост открылся 16 мая. Строится транспортный переход с февраля 2016 года. Путепровод считается одним из крупнейших в Европе, и имеет протяженность в 19 километров. После присоединения Крыма к России мост стал необходимым в силу отсутствия сухопутного сообщения материковой части РФ с полуостровом на фоне обострения отношений страны с Украиной.