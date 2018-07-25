Эксперты подготовили ТОП-10 самых ожидаемых машин в 2019 году

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Ведущие мировые машиностроительные компании продолжают расширять свои модельные ряды на российском авторынке, ожидая постепенного восстановления востребованности на автомобили. Специалисты агентства "АВТОСТАТ" решили разработать рейтинг наиболее ожидаемых новых машин в России в 2019 году.

На первой строчке подготовленного рейтинга разместилась седьмая генерация немецкого седана Volkswagen Jetta, который обладает 1,4- и 2-литровыми агрегатами, выдающими 150 и 174 «лошадки». Они приводятся в действие 6-скоростной МКПП и 8-секционной АКПП. В Россию седан приедет в 2019 году. Вторая позиция представлена новым хэтчбеком Volkswagen Golf, который обойдется от 1 429 900 рублей. Машину укомплектовали 1,4-литровым 125-сильным мотором, работающим в тандеме с коробкой DSG.

ТОП-3 замыкается японским кроссовером Toyota RAV4, который разработали с использованием шасси TNGA. Технические параметры кроссовера сохранятся.

В ТОП-5 вошли чешский кроссовер Skoda Karoq с ценником в 1 250 000 рублей и «француз» Renault Duster. В первой десятке фигурируют Mercedes-Benz GLS, LADA 4X4, Audi A3, BMW 3 Series и BMW Z4.