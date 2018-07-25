Кондуктор троллейбуса подала в суд на ООО «УТТ г. Коврова»

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В апреле кондуктор отправила с водителем по маршруту №2 и на ул. Суворова попала в ДТП, в результате которого получила сотрясение мозга. Женщина подала в суд на ООО «УТТ г. Коврова», чтобы получить компенсацию за моральный ущерб.

В апреле троллейбус №2 подрезала «Волга», в результате водитель резко остановился, кондуктор не удержалась и упала на спину, при этом сильно ударилась головой и потеряла сознание. Женщину госпитализировали и в городской больнице сообщили, что в результате ДТП было получено сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Кондуктор прошла долгое лечение и стояла на учете в невролога в диспансере. После выздоровления женщина вернулась к работе, однако через пару дней поняла, что не может справиться с работой из-за плохого здоровья, в результате уволилась.

Получившая травму головы кондуктор подала в суд на перевозчика. Согласно иску пострадавшая просит моральную компенсацию в размере 450 тысяч рублей. Слушание состоится 2 августа.



