В Воронеже трактор превратил ВАЗ-2114 в смятую консервную банку

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В Воронеже на перекрестке ул. Беговой и ул. Солнечной ночью 23 июля произошло ДТП. Трактор врезался в ВАЗ-2114, превратив легковое авто в смятую консервную банку, который затем въехал в LADA-2112.

На данный момент ведется расследование и устанавливается виновник страшной аварии. Предполагается, что виноват водитель трактора, который буквально протаранил ВАЗ-2114, из-за чего легковушка смялась и врезалась в LADA-2112.

Водителя смятой, как консервная банка, машины доставали через багажное отделение. Автовладелец ВАЗ-2114 получил множество травм, поэтому был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент причины страшной аварии на перекрестке ул. Беговой и ул. Солнечной не известны, однако сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности. Водитель второго легкового авто не пострадал.