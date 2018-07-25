На подземной парковке в Воронеже загорелся автомобиль

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На подземной парковке «Галереи Чижова» в Воронеже загорелся автомобиль. Такой информацией поделился пресс-центр Управления МЧС РФ по Воронежской области.

Инцидент произошел утром 25 июля в 9:15 на минус третьем этаже. Автомобиль вспыхнул по причине короткого замыкания. На место происшествия прибыли наряды МЧС, которые задействовали 11 единиц спецтехники. Однако работники торгового центра до приезда экстренных служб сумели ликвидировать возгорание. Свидетели сообщили, что загорелась Audi, а владелец автомобиля в тот момент пребывал рядом с машиной.

Во время пожара в здании ТЦ находилось примерно 120 человек, которые являлись работниками и посетителями супермаркета «О’Кей». Они покинули здание без посторонней помощи. Более подробная информация выясняется.