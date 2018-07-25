Audi Q3 скоро появится в новом поколении

Сегодня, 10:25

Audi готовит к выпуску сой компактный кроссовер Q3 в новом поколении. Впервые на рынок этот автомобиль попал еще в 2011 году.

Так как модель уже не новая, компания решила немного поработать над ней и уже готовит ее к презентации. Обновленный кроссовер получил более спортивный дизайн, также производитель решил добавить немного черт от их новинки Q8. Благодаря обновлению Audi Q3 сможет и дальше конкурировать с аналогичными автомобилями Mercedes-Benz и BMW.

В новой версии покупателям предлагают самим выбрать, какие колесные диски они хотят видеть на своем автомобиле: 17-, 18- или 19-дюймовые. За счет того, что автомобиль немного увеличили в размерах, в его багажнике добавится места.

Q3 также будет представлен с тремя вариантами двигателей. Одним из них станет 2,0-литровый турбомотор мощностью в 190 и 230 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль будет включать в себя сразу шесть разных режимов вождения.

В Европе обновленный Audi Q3 появится уже в ноябре 2018 года. А вот когда он дойдет до России еще не известно. Сейчас автомобиль в прошлом поколении продается за 1 миллион 900 тысяч рублей.