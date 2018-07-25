В сеть попали рендеры нового Audi Q9

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Совсем недавно состоялась презентация нового кроссовера Audi Q8. И вот конструкторы бренда начали разработку новой модели.

Независимые художники не дождались появления официальных фото нового Audi Q9 и решили сами пофантазировать насчет внешнего оформления кроссовера. В сеть попали снимки, на которых художники показали свое видение автомобиля. При просмотре рендеров можно заключить, что Audi Q9 станет полноразмерным, дорогим и шикарным. Среди его конкурентов стоит назвать Range Rover, Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

Вышедший недавно Audi Q8 привлек всеобщее внимание. Он превосходит по размерам своего предшественника и считается первым кроссовером бренда, дизайн которого может похвастаться использованием инновационных концептуальных идей. Audi Q8 поборется за покупателей с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

На сегодняшний день абсолютно все автомобильные компании прилагают усилия в целях разнообразить свой модельный ряд. Сейчас кроссоверы и внедорожники набирают популярность, и потому разработчики именно на них заостряют внимание. Не обошла эта тенденция стороной и Audi. Специалисты сообщают, что по всей видимости новый Audi Q9 дебютирует не раньше 2020 года.