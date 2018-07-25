Новые ограничения движения введут в Петербурге с 26 июля

Сегодня, 09:58

Жителей Северной столицы, пользующихся личным транспортом, предупреждают о перекрытии с 26 июля некоторых улиц города в связи с ремонтными работами. Данная информация озвучена в Государственной административно-технической инспекцией «ГАТИ».

По данным ГАТИ, по улице Тобольской 1 будет ремонтироваться оборудование газопроводом. Здесь ограничение вводится с 26 по 29 апреля. По Шведскому переулку запланирован ремонт фасада здания напротив дома №2. Здесь ограничение вводят до 15 октября.

По Киевской улице будут прокладываться инженерные сети с 27 по 30 июля. Работы будут вестись на участке от Рыбинской до Заозерной. На улице Замшина, от проспекта Металлистов и до улицы Антоновской на 27-30 июля запланирована реконструкция теплосети. Власти Петербурга призывают горожан и гостей Северной столицы в внимательности на дорогах и заблаговременно продумывать свои маршруты.