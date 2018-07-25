Более ста автомобильных ГОСТов отменят в России

Сегодня, 10:59

Росстандарт заявил, что совсем скоро более чем 100 автомобильных ГОСТов прекратят свою работу на территории РФ. Это относится к ГОСТом о сертификации автомобилей.

Итак, уже с 1 сентября текущего года 107 ГОСТов заканчивают свое действие. Они были созданы еще в начале это тысячелетия, и логично, что они уже устарели. И кроме того, у них было слишком много погрешностей и недоработок. Этим активно пользовались мошенники, которые вводили потребителей в заблуждение.

А также совсем недавно был веден новый техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств", он и сможет заменить отмененные ГОСТы. Ведь он был создан с учетом всех пробелов в ГОСТах, а также создан на основе правил ООН. В связи с этим комплекс ГОСТ Р 41 из-за своей неактуальности прекращает работу.