Ford потратит на проектирование беспилотных автомобилей 4 миллиарда долларов

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Для разработок автономных машин американский производитель сформировал отдельное предприятие. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания Ford займется разработкой беспилотных автомобилей, для чего сформировала новое предприятие. Данная организация призвана ускорить развитие бизнеса в сфере робомобилей с целью капитализации за счет возможностей рынка.

В пресс-релизе говорится, что Ford Autonomous Vehicles сможет привлекать сторонние инвестиции. Предприятие откроется в Детройте, в кампусе Корктайн. Специалисты новой организации возьмут на себя контроль доли Ford в компании Argo AI. Последняя имеет штаб-квартиру в Питсбурге, и специализируется по созданию беспилотных средств передвижения.

Американский автогигант вложит в разработку машин с автономным управлением 4 миллиарда долларов в ближайшие 4 с половиной года. 1 миллиард из этой суммы будет вложен в Argo AI. Уже к 2021 году может состояться дебют первого беспилотного коммерческого грузовика компании Ford.

К слову, ранее американцы рассказали о новой системе, которой будет оснащаться хэтчбек Ford Focus четвертого поколения. Машина получит технологию, которая позволит ее подвеске реагировать на ямы в дороге. Специальные сенсоры будут во время движения непрерывно следить за дорожным покрытием, и в случае выявления выбоин, система сможет менять жесткость амортизаторов, чтобы колеса не доставали до дна ям. По сути, разработчики научили новый «Фокус» перепрыгивать выбоины.