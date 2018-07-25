В сети обнародовали последний тизер Porsche Macan

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25 июля нынешнего года пройдет презентация обновленного немецкого кроссовера Porsche Macan. Перед этим событием автопроизводитель распространил на просторах интернета последний тизер своей новинки.

Рестайлинговый Porsche Macan представят в китайском Шанхае, а на европейском авторынке обновленный Porsche Macan ожидают этой осенью. То,, что автопроизводитель выбрал Поднебесную для презентации новинки не является случайностью, так как именно в КНР зафиксированы самые большие продажи Porsche Macan. В 2014 году китайцы стали обладателями 350 000 Porsche Macan (доля в 30%).

Раньше в сеть утекли шпионские фотоснимки рестайлингового кроссовера. Новинку снабдили новыми передними и задними фарами, а также переработанными бамперами. Салон примечателен огромным тачскрином мультимедийной системы. На представленном тизере можно увидеть задние осветители, которые соединены между собой светодиодной лентой.

Специалисты предположили, что под капотом обновленного Porsche Macan разместится бензиновый агрегат объемом 2,9 литра с производительностью в 434 лошадиные силы. Современная гамма двигателей сохранится, но подвергнется доработке.